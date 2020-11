Golf, Masters 2020: Francesco Molinari saluta Augusta, brutto secondo giro e taglio certo

Tra le poche certezze dei prossimi due giorni al Masters in corso di svolgimento ad Augusta ce n’è una che riguarda Francesco Molinari. Il torinese, quinto lo scorso anno dopo aver sfiorato il successo fino alla fine, questa volta non riesce a dar seguito a un discreto primo giro, crolla nel secondo, finisce a +6 e sa già di non essere all’interno dei 50 protagonisti del weekend, trovandosi poco sopra la novantesima posizione (quella definitiva è comunque da scoprire ancora, dal momento che si è in pieno svolgimento delle seconde 18 buche).

Per Molinari la partenza era stata buona, con un birdie alle buca 2 che lo aveva portato a -1, seguito però da tre bogey consecutivi alla 3, alla 4 e alla 5. Diverse le buone occasioni mancate per riuscire a rimanere in par in più di un’occasione, con lo score che ha continuato la sua inesorabile scalata in peggio con nuovi bogey alla 7, alla 9, alla 11 e alla 14. Il birdie alla 15 non cambia nulla, ancor più perché di bogey ne arriva un ottavo, e ultimo, alla 17.

Paradossalmente, in condizioni ben diverse il torinese passò il taglio nel 2017 girando in 150 colpi complessivi tra i primi due giri (il 78 lo fece però nel primo, con il 72 nel secondo), finendo 33°. Complessivamente, questi sono i suoi due peggiori primi giri al Masters dal 2013: anche in quel caso si dovette fermare prima del weekend dopo aver girato in 74 il giovedì e in un brutto 81, la sua peggior performance sul singolo giorno ad Augusta, il venerdì. Il punto di ripartenza, per Chicco, non dovrà essere dunque questo, ma il buon 15° posto allo Houston Open della scorsa settimana, che aveva lasciato intravedere il ritorno a buoni livelli.

Foto: LaPresse