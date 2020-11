Golf, European Tour 2020: Robert Macintyre da solo al comando dell’Aphrodite Hills Cyprus Showdown. Lontani Gagli e Laporta

I golfisti dell’European Tour 2020 restano in terra cipriota per la seconda settimana consecutiva. Spazio infatti all’Aphrodite Hills Cyprus Showdon (montepremi un milione di euro), evento che prevede ila disputa dei primi due round seguendo la consueta formula dello stroke play, e gli ultimi due con i match play.

Sul percorso par 71 dell’Aphrodite Hills Resort di Paphos (Cipro) al termine della giornata inaugurale troviamo al comando Robert Macintyre. Il 24enne scozzese nato ad Oban guida la leaderboard con lo score di -6 (65 colpi) grazie ad un round pulito nel quale ha messo a segno 6 birdie senza cadere in alcuna sbavatura. Seconda piazza ad una sola lunghezza dal battistrada per un folto gruppo di partecipanti composto dal francese Romain Langasque, dagli svedesi Joakim Lagersen e Rikard Karlberg, dal cinese Ashun Wu, dal belga Thomas Detry, dal gallese Jamie Donaldson, ed infine dal finlandese Sami Valimaki.

Nono posto con -4 e top ten chiusa dall’inglese David Horsey che condivide la posizione con l’olandese Joost Luiten, il transalpino Alexander Levy, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, l’americano Johannes Veerman, e l’indiano Shubankar Sharma. 16° con -3 Callum Shinkwin. L’inglese, che soltanto domenica scorsa si è laureato campione nell’Aphrodite Hills Cyprus Open disputato sul medesimo circuito, si candida di diritto a ricevere i favori del pronostico.

Primo round che non sorride agli azzurri. Soltanto 42° Francesco Laporta, che tuttavia chiude il giovedì con un discreto -1, mentre Lorenzo Gagli non va oltre il par e chiuder in 62ma posizione alla pari di uno dei delusi di giornata, ovvero il belga Nicolas Colsaerts. Sia gli italiani che il talentuoso belga tenteranno di rimettersi in gioco nella giornata di venerdì.

Foto: Shutterstock/Marco Iacobucci