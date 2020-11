Golf, Adrian Meronk mantiene la testa dell’Alfred Dunhill Championship 2020 a metà torneo. Tagliati gli azzurri

Il polacco Adrian Meronk continua imperterrito la sua prova di forza anche nella seconda giornata dell’Alfred Dunhill Championship 2020, e mantiene saldamente la testa della leaderboard portandosi a -13. All’ottimo 65 del giro inaugurale il ventisettenne ha saputo seguire un altro round di assoluto spessore, rubando altri sei colpi al campo del Leopard Creek CC (Malelane, Sudafrica) rinforzando così la propria prima posizione, ben tre lunghezze di vantaggio sulla coppia formata dal danese Joachim Hansen e l’inglese Richard Bland. Nel frattempo entrambi gli azzurri in gara, Lorenzo Gagli e Andrea Pavan, salutano il torneo dopo essere stati tagliati.

Il secondo giro di Meronk poteva essere ancora migliore, visto che grazie all’eagle della tredici in particolare si era presentato sul tee della 18, secondo par 5 delle back 9, già sette colpi sotto al par, pronto a portarsi quantomeno a -15. Le cose sono però precipitate proprio sul più bello per il polacco, che ha dovuto registrare il secondo bogey di giornata e tenere così ancora a portata di tiro gli avversari, altrimenti rimasti molto lontani.

Fa paura soprattutto Hansen, vincitore nel primo dei tre tornei sudafricani settimana scorsa, e ancora nelle prime posizioni pronto ad andare a riprendere il leader e cacciare il bis back to back. Il danese è stato il migliore oggi, con uno splendido 64 che ha sistemato una partenza tutt’altro che brillante del giovedì (70 colpi), permettendogli di recuperare ben ventidue posti. Accanto a lui un Bland molto più regolare, che ha firmato il secondo 67 consecutivo. Quarta posizione per il primo dei padroni di casa, anche se certamente non tra i più attesi, il diciannovenne Jayden Schaper (69,67: -8 complessivo). Stesso score per il francese Robin Roussel, ieri leader con Meronk ma meno incisivo oggi (-1).

Come anticipato nessuno dei due italiani in gara ha saputo purtroppo superare il taglio. Il toscano Lorenzo Gagli ci è andato davvero vicino, classificandosi nel folto gruppo dei 66esimi con il punteggio di +1, il primo punteggio degli esclusi dal fine settimana. Positivo il giro odierno, in 71 (-1) ma non è stato sufficiente per recuperare il 74 di ieri. Andrea Pavan si è invece ritirato prima di partire, dopo l’87 di ieri che è solo un punto esclamativo di una stagione davvero nerissima per il romano.

