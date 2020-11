Ginnastica ritmica, Milena Baldassarri: “Vedere il palazzo dello sport di Tokyo in anteprima è stata un’emozione. Alina Kabaeva il mio idolo”

Nuovo appuntamento con Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della ginnastica, condotto da Chiara Sani. Ospite della trasmissione la piccola campionessa di ginnastica ritmica, Milena Baldassarri, che racconta l’esperienza di vedere in anteprima il palazzetto in cui avranno luogo le prossime Olimpiadi di Tokyo: “Ad ottobre ho avuto la possibilità di visitare il palazzetto, con la scusa di una gara che abbiamo fatto proprio a Tokyo. Gli organizzatori ci hanno mostrato tutto in anteprima, è bellissimo“.

Milena, ai nostri microfoni, rivela che il suo idolo, sin da quando era piccola, è la stella russa di ginnastica Alina Kabaeva, campionessa olimpica nel 2004 e due volte campionessa del mondo: “Nel 2017, a Pesaro, ho avuto occasione di essere premiata da lei. Un’emozione unica, perchè è il mio idolo sin da quando ero una bambina”. Una confidenza, farcita da un simpatico aneddoto. Di seguito, la video intervista integrale.

Foto: Origo V.