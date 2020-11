Ginnastica, il grande ritorno di Vanessa Ferrari: la Farfalla vuole risplendere ai Campionati Italiani. Il rientro sui 4 attrezzi…

Vanessa Ferrari si appresta a tornare in scena, a otto mesi di distanza dalla sua ultima apparizione in gara. La Farfalla di Orzinuovi sarà grande protagonista ai Campionati Italiani Assoluti 2020 di ginnastica artistica, in programma nel weekend del 7-8 novembre al PalaVesuvio di Napoli, e si rimetterà in azione dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. La bresciana aveva gareggiato a inizio marzo in Coppa del Mondo a Baku, quando la gara venne interrotta dopo le qualificazioni e il risultato venne omologato senza disputare la finale (fu seconda alle spalle di Lara Mori, ma si era risparmiata nel turno eliminatorio). In quell’occasione la Campionessa del Mondo 2006 avrebbe potuto blindare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo come individualista, pass ora ancora in bilico e da contendere alla connazionale nell’ultimo appuntamento di Doha previsto a marzo (salvo un possibile inserimento nel quartetto “squadra”).

Vanessa Ferrari si rimette in gioco con la sua consueta caparbietà e lo farà a ridosso dei 30 anni, che festeggerà il prossimo 10 novembre. Quella che vedremo nel capoluogo campano potrebbe essere una nuova versione della bresciana, che è tornata ad allenarsi su tutti gli attrezzi e potrebbe tornare a ruggire sul giro completo. Il corpo libero è sempre il suo punto di forza (tra l’altro sta allenando il doppio teso con avvitamento), ha ripreso il doppio avvitamento al volteggio e l’esercizio alle parallele è in linea con quello di Rio 2016, la trave non l’ha mai mollata e potrebbe essere dunque della partita per qualcosa di importante. La ginnasta italiana più forte di tutti i tempi potrebbe battagliare con le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato) e le altre giovanissime azzurre (Angela Andreoli, Giorgia Leone) per un traguardo di lusso.

C’è tanta curiosità attorno alla stella indiscussa del nostro movimento, pronta per una nuova sfida e con nel mirino la quarta partecipazione ai Giochi, con il concreto sogno di una medaglia a cinque cerchi. La sua ultima partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti risale al 2016, quando vinse il suo settimo titolo all-around davanti a Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini, proprio alla vigilia della partenza per le Olimpiadi 2016.

Foto: Lapresse