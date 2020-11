Giacomo Nizzolo firma il contratto per il 2021, ma non svela la nuova squadra! Il brianzolo crea suspence…

Giacomo Nizzolo è uno dei pezzi pregiati del Ciclomercato. Il Campione d’Italia e d’Europa, infatti, è in scadenza di contratto con la NTT (che diventerà Qhubeka Assos con il maggior impegno dello sponsor svizzero) e non si sa ancora quale sarà il suo futuro. Il brianzolo sta creando un po’ di suspence e oggi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre firma un contratto, ma non ha svelato per che squadra! Il 31enne ha accompagnato l’immagine con una serie di puntini di sospensione, con l’emoticon di una penna e un punto di domanda.

Giacomo Nizzolo sembra dire: “Per chi avrò firmato? Ve lo dico dopo…“. Egli stesso aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport che c’erano tre offerte importanti sul suo tavolo. Dovrebbero essere Qhubeka Assos, UAE Emirates e Circus Wanty. Dove si accaserà il lombardo? Potrebbe rimanere con la casacca della formazione sudafricana, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Foto: Federciclismo