Gherardo Tecchi rieletto Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia: “Mettiamo le basi per il futuro”

Gherardo Tecchi è stato rieletto Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia. Il dirigente marchigiano era l’unico candidato ed è stato confermato alla guida della Decana delle Federazioni del Bel Paese con il 90,58% dei consensi: 3270 preferenze (gli altri 340 voti sono stati “bianchi”) per il 27° Presidente FGI, al suo secondo mandato dopo che nel 2016 ebbe la meglio su Jury Chechi. Un nuovo quadriennio per il Cavaliere, dopo un periodo di ottimi risultati agonistici per tutto il nostro movimento. Ora il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo, ma anche la sfida di dover mantenere a galla un movimento duramente colpito dall’emergenza sanitaria, con tante piccole società in grande sofferenza e con il problema degli impianti.

Il 71enne ha commentato in questo modo la sua rielezione attraverso i canali federali: “Da oggi mettiamo le basi per il futuro. In questi quattro anni abbiamo costruito tanto, ora dobbiamo mettere tutto in campo, perché abbiamo molto lavoro da fare. L’obiettivo per il prossimo ciclo olimpico è crescere ancora, esaminando le criticità del passato e incamminandoci assieme verso il domani. In questi quattro anni abbiamo costruito squadre di persone veramente capaci. Vogliamo crescere partendo da una revisione della pianta organica, aumentando la nostra visibilità con calendari più agevoli e inserendo gare spettacolari di breve durata che ci aprirebbero le porte delle tv generaliste. Società e dirigenti sono il fulcro di questo cambiamento, soprattutto per interagire con le amministrazioni locali e conquistare nuovi impianti. È fondamentale, poi, favorire sempre la cultura dello sport, i nostri tecnici e gli ufficiali di gara devono sempre migliorarsi”.

Gherardo Tecchi ha proseguito: “Noi della ginnastica siamo una grande famiglia. Ultimamente sono cambiate tante cose e siamo passati da 93mila a 150mila tesserati, e da 1.100 a 1.400 affiliazioni. Inoltre sono entrate nella Federazione nuove discipline. Abbiamo cercato di fare quello che è nel nostro Dna, ovvero seguire il doppio binario della disciplina agonistica e amatoriale. Da una parte abbiamo supportato i nostri atleti che hanno raggiunto grandi risultati, dall’altra abbiamo favorito la cultura sportiva per tutti gli italiani. Continuiamo su questa linea, nonostante le difficoltà“.

Definita anche la composizione del Consiglio Direttivo: Pierluigi Miranda (14,34% delle preferenze), Rosario Pitton (12,80% per il vice presidente uscente), Valter Veroni (11,67% per il vicario), Vittorio Massucchi (11,60%), Francesco Salvatore Musso (11,43%), Franco Mantero (11,08%, è l’unica novità rispetto alla giunta precedente), Grazia Ciarlitto (9,97%); Marina Piazza in rappresentanza dei tecnici (battuta Valentina Rovetta per 30-26); Paolo Principi (riconfermato) e Michela Castoldi (novità) sono i rappresentanti degli atleti; Renato Galliani sarà il presidente del collegio dei revisori dei conti.

Foto: Federginnastica