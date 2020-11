Fondazione Milano-Cortina 2026: nella legge delega sullo sport c’è incompatibilità con il CONI, a rischio la presidenza di Giovanni Malagò?

La legge delega sullo sport è ancora in piena evoluzione, e l’approvazione dei sei decreti sembra avere più problemi del previsto, con un nuovo comma che scompagina ulteriormente i programmi, rendendo incompatibile la carica di presidenza del CONI con quella della Fondazione Milano-Cortina, il che comporterebbe una riduzione delle cariche di Giovanni Malagò, attualmente numero uno dei due comitati.

Il testo recita infatti: “L’assunzione e il mantenimento della carica di Presidente del CONI è altresì incompatibile con qualunque altro incarico dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato a partecipazione pubblica”, che dovrebbero includere anche Fondazione Milano-Cortina.

Il comma potrebbe però essere interpretato come una scelta politica, dopo le voci sulla possibilità di non andare oltre i due mandati di presidenza CONI, che non permetterebbe in ogni caso la ricandidatura al dirigente romano. La proposta di legge è ora sul tavolo delle forze di maggioranza, alla ricerca di un accordo in tempi brevi.

