Ferencvaros-Juventus oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni Champions League

Ferencvaros-Juventus: la Champions League 2020-2021 torna a bussare alla porta. Dopo la prima parte del programma della terza giornata della fase a gironi, oggi il calendario della massima competizione continentale calcistica si completerà con altri otto match, fra cui quello che a Budapest (per il Girone G) vedrà impegnati i padroni di casa magiari e la compagine allenata da Andrea Pirlo .

La partita si svolgerà mercoledì 4 novembre 2020, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi fornirà la Diretta Live delle pagelle dedicate all’incontro Ferencvaros-Juventus per scoprire, tramite i voti sui giocatori, come andrà l’incontro fra gli ungheresi e i piemontesi.

Il programma delle partita e come vederle in tv e streaming:

Champions League calcio 2020

Mercoledì 4 novembre 2020

Ore 21 Ferencvaros-Juventus

Diretta Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni

Ferencvaros: Dibusz, Lovremcsics, Blazic, Dvali, Ladouni, Heister, Kharatin, Zubkov, Isael, Uzuni, Nguen

Juventus: Szczesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Ronaldo, Morata

