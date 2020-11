Federica Pellegrini: “Il vaccino è l’unica speranza per le Olimpiadi. Il CIO deve fornirlo a tutti gli atleti”

Federica Pellegrini è tornata in gara alla International Swimming League, dopo essere guarita dal Covid-19. La Divina ha sconfitto il Coronavirus e si è subito rimessa a nuotare, gareggiando a livello internazionale in quel di Budapest, fronteggiando alcuni dei migliori atleti al mondo. La 30enne non ha perso l’entusiasmo e la passione per il suo sport, ora ha già puntato il mirino sulle Olimpiadi di Tokyo, rinviate alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria.

La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero è però stata molto chiara in un’intervista concessa a Repubblica: “Il vaccino è l’unica speranza per le Olimpiadi. I Giochi sono troppo grandi per stare dentro una bolla e se si vogliono fare il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe fornire il vaccino a tutti gli atleti. Credo sia l’unica strada percorribile. Naturalmente se il vaccino ci sarà e verrà garantito prima alle fasce più deboli della popolazione”.

Federica Pellegrini aveva raccontato la sua quarantena con un diario su Instagram, pubblicando una serie di video in cui si era messa a nudo a livello emotivo. Una scelta che la fuoriclasse ha messo in discussione, vista la reazione delle persone: “Non piangerò mai più su Instagram, dove bisogna essere finti e falsi. Non era paura del virus, ho avuto dolori muscolari i primi giorni: base del collo, schiena, gambe. Febbre mai sopra i 37,8°C, gusto e olfatto persi. Piangevo all’idea di dovermi di nuovo fermare”.

Foto: Lapresse