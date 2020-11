F1, Sergio Perez: “La squadra ha fatto un lavoro fantastico”

Sergio Perez conquista il secondo posto nel Gran Premio di Turchia 2020, quattordicesima prova del Mondiale di F1 2020. Il messicano ha completato i 58 passaggi dell’Istanbul Park alle spalle della Mercedes britannico Lewis Hamilton, a segno per la 94ma volta in carriera. Perez, scattato dalla terza posizione, ha subito nel finale gli attacchi delle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel, rispettivamente quarto e terzo sotto la bandiera a scacchi.

Il messicano ha mostrato tutta la sua soddisfazione ai microfoni della massima formula poco dopo aver tagliato la linea del traguardo. Perez ha dichiarato: “É stato incredibile. Ho avvisato il mio team che le gomme stavano per esplodere. La squadra ha fatto un lavoro fantastico. Hamilton era veramente forte oggi, era molto difficile batterlo. Non vedevo nulla negli specchietti. All’ultimo giro è stato bello battagliare con le Ferrari. La prestazione odierna è un ottimo risultato per tutti”.

Foto: LaPresse