F1, Sebastian Vettel: “Sorprendente strappare il podio, ultimo giro intenso. Si poteva anche vincere”

Sebastian Vettel ha conquistato uno spettacolare terzo posto nel GP di Turchia 2020, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Istanbul. Il pilota della Ferrari si è inventato un’autentica magia in terra anatolica, guidando meravigliosamente sul bagnato e su un asfalto con pochissimo grip. Il tedesco, scattato dall’undicesima posizione, è riuscito a risalire la china ed è salito sul podio con grandissima caparbietà, per la prima volta nella sua ultima stagione con la Scuderia di Maranello.

Sebastian Vettel era già terzo al termine del primo giro, poi gli sviluppi di gara lo hanno costretto a una nuova rimonta e nelle ultime curve ha superato il compagno di squadra Charles Leclerc. Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato in questo modo la sua prova: “Questa gara è stata piuttosto intensa e lunga, ma anche molto divertente. Ho avuto un ottimo giro d’apertura e mi sono ritrovato subito in terza posizione, mi stavo trovando piuttosto bene con le gomme da bagnato estremo, ma poi con le gomme intermedie è stato un pochino più difficile. Sul finale ho ritrovato il passo, l’ultimo giro è stato particolarmente intenso ed è stato sorprendente strappare il podio alla fine. Sono molto contento, è stata una gara molto piacevole in condizioni insidiose“.

Sebastian Vettel si è soffermato anche sull’avvincente finale di gara col sorpasso su Leclerc nelle ultimissime curve: “Ho visto che Leclerc era vicino a Perez e avevo sentito che Sergio stava faticando con le gomme. Nei giri precedenti stavo già recuperando terreno su di loro, appena ho visto il bloccaggio di Leclerc ho visto che c’era un’opportunità per me“. Il teutonico si è dimostrato anche insaziabile: “Nel finale ho pensato alle gomme da asciutto perché le gomme erano usurate ed erano già quasi slick, ma si parlava di pioggia nel finale. Ci sarebbe stata anche la chance di vincere, ma sono comunque contento di questo podio“.

Foto: Lapresse