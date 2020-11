F1, Sebastian Vettel: “Rivedo me stesso in Charles Leclerc. Sarò sempre contento dei suoi risultati”

Sebastian Vettel ha conquistato il terzo posto nel GP di Turchia 2020 andato in scena domenica scorsa sul circuito di Istanbul. Il pilota della Ferrari è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in stagione, grazie al sorpasso sul compagno di squadra Charles Leclerc nelle ultimissime curve del giro conclusivo. L’annata agonistica del tedesco è stata tutt’altro che esaltante, anche a causa delle evidenti lacune tecniche della monoposto di Maranello. Il quattro volte Campione del Mondo di F1 lascerà il Cavallino Rampante al termine di questa stagione e si accaserà alla Aston Martin, con l’obiettivo di rilanciarsi e di poter tornare a competere per le posizioni di vertice.

Nel 2019 il duello tra Vettel e Leclerc era stato molto pepato, culminato col contatto nel GP del Brasile. Quest’anno non ci sono state grosse schermaglie tra i due alfieri della Rossa e il teutonico ha avuto parole al miele per il suo compagno di squadra, subito dopo la gara in Turchia, e ha affermato che il monegasco, è una stella più luminosa di quella di Max Verstappen in ottica futura. Sebastian Vettel si è poi dilungato in alcune dichiarazioni rilasciate ad Autosport: “Rivedo spesso me stesso in Charles, ovviamente è molto più giovane di me ed è molto veloce. Ovviamente capisco la sua rabbia per aver perso un podio a così pochi metri dal traguardo, ma non deve farne una tragedia. È un bravo ragazzo, sono sempre stato contento quando ha ottenuto dei risultati prestigiosi e continuerò a esserlo in futuro”.

Foto: Lapresse