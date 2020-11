F1, Sebastian Vettel: “Lewis Hamilton è senza dubbio il più grande al momento”

Sebastian Vettel ha elogiato il rivale Lewis Hamilton al termine del weekend del Gran Premio di Turchia 2020, quattordicesima tappa del Mondiale di F1 2020. Il tedesco di casa Ferrari, terzo nella gara di ieri, si è congratulato con il britannico che con il 94° sigillo in carriera si è assicurato matematicamente il settimo titolo piloti. Il quattro volte campione del mondo della Rossa ha dichiarato ai microfoni del giornale spagnolo ‘MARCA’: “Penso che sia il più grande della nostra epoca. É molto speciale per noi quanto accaduto”,

L’ex alfiere della Red Bull non vuole fare confronti con il connazionale Michael Schumacher o con altre leggende della storia della massima formula. “Ritengo che sia sempre difficile fare confronti. Come puoi confrontare Fangio o Stirling Moss con la nostra generazione? Credo che ogni epoca abbia il suo pilota o i suoi campioni. Lewis è senza dubbio il più grande al momento”.

L’intervento del nativo di Heppenheim si è concluso con una considerazione sulla splendida performance di Hamilton durante questo week-end. Ricordiamo infatti che il britannico, scattato dalla sesta casella dello schieramento, è stato protagonista di una bellissima rimonta ed un’ottima gestione delle gomme. Vettel ha chiuso dicendo: “È stato molto difficile rimanere in pista senza commettere errori. Non era una gara semplice da vincere. Ancora una volta è riuscito a tirar fuori qualcosa di speciale”.

Foto: LaPresse