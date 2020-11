F1, Mick Schumacher: “Voglio andare in F1 essendo il più preparato possibile”

Lunga intervista rilasciata da Mick Schumacher al sito F1.com, della quale sono stati riportati i passaggi più significativi dall’ANSA: il pilota tedesco ha parlato del suo prossimo passaggio in F1, che appare sempre più imminente, ma c’è stato modo anche di tracciare un bilancio del 2020.

Così il figlio d’arte: “Se non sono in pista penso sempre alle corse. Il mio sogno è la F1, il motorsport. In definitiva, voglio andare in F1 essendo il più preparato possibile e per farlo devo anche affrontare i momenti difficili. Non sto dicendo di essere pronto al 100% al passaggio in F1, ma ci sono vicino“.

Conclude il teutonico: “Non voglio parlare di fortuna, ma per certi versi, l’anno scorso è stata una stagione molto sfortunata. Ho avuto qualche problema di affidabilità e qualche contatto in pista, ma credo di aver sempre mostrato un buon ritmo e questo è quello che conta maggiormente“.

Foto: LaPresse