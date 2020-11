F1, Mick Schumacher: “I numeri dicono che tanti piloti possono vincere in F2, Hamilton ha fatto qualcosa di speciale come mio padre”

Mick Schumacher, in Bahrain, è pronto a chiudere la partita nel Mondiale di F2. Nel campionato propedeutico alla F1 il figlio del grande Michael comanda la classifica generale con 191 punti, contro i 169 di Callum Illot, anch’egli facente parte come Mick della Ferrari Driver Academy.

“Contano i numeri, e i numeri dico che diversi piloti possono ancora vincere“, le parole di Mick nell’intervista esclusiva a Sky Sport. “Anche chi è ora sesto in classifica potrebbe farcela. Tutto è aperto e non bisogna dare nulla per scontato. Per questo ci stiamo preparando in modo così approfondito, con lo stesso approccio per ogni weekend. Dobbiamo capire i rischi, se e dove essere aggressivi. Sarà importante essere veloci e intelligenti. Sono nella posizione di poter vincere“, ha aggiunto il tedeschino.

Immancabile qualche riflessione sulla situazione in F1, visto quanto ha saputo fare Lewis Hamilton rispetto al Kaiser: “Sono ere molto diverse, decenni differenti. Difficile fare dei paragoni, ma credo che Lewis con la Mercedes abbia compiuto qualcosa di speciale proprio come mio padre con la Ferrari. In comune hanno l’aver creato qualcosa di particolare, qualcosa di simile a quello che vivo io con il team Prema. Ovvero capirci bene a vicenda, esperienze da condividere, alti e bassi che rendono insieme più forti. Qualcosa che probabilmente Lewis vive con la Mercedes“.

Schumi jr. è pronto anche al grande salto e la Haas è vuol dargli questa opportunità. Ecco che un altro Schumacher dovrebbe dare continuità alla dinastia, ma Mick vorrà farlo a proprio modo, costruendosi una sua storia non per tener vivo un ricordo, ma per scrivere un capitolo tutto suo.

