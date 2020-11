F1, Laurent Mekies: “Qualifiche difficili, confidiamo nella strategia per fare meglio in gara”

Tutto come previsto, la Ferrari in Bahrain fatica e le qualifiche hanno dato un responso negativo al Cavallino Rampante: undicesimo e dodicesimo tempo per il tedesco Sebastian Vettel e per il monegasco Charles Leclerc.

Si temeva alla vigilia del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1 che la Rossa avrebbe sofferto per le caratteristiche della pista di Sakhir: un tracciato in cui il motore conta al pari dell’efficienza aerodinamica. Requisiti che la SF1000 non ha, da associare a un bilanciamento non certo ideale e tenuto conto dei notevoli problemi di sottosterzo della monoposto di Maranello. Pertanto, la prestazione dei due piloti non è così lontana da quella massima che avrebbero potuto estrarre dal pacchetto a propria disposizione.

La speranza dei tecnici del Cavallino Rampante è che in gara alcune variabili siano favorevoli, ovvero il degrado delle gomme e il numero di soste annesse. Di questo e di altro ha parlato il Direttore Sportivo della Ferrari Laurent Mekies: “Qualifiche difficili, come del resto ci aspettavamo alla luce di quanto si era visto ieri nelle prove libere. Come al solito, i distacchi fra noi e i nostri avversari diretti di questa stagione sono piuttosto ridotti ma ci sono mancati un paio di decimi per poter centrare l’obiettivo del passaggio in Q3 e, probabilmente, la bandiera rossa all’inizio di Q2 non ha giocato a nostro favore visto che Charles (Leclerc ndr.) stava facendo davvero un bel giro. Abbiamo privilegiato la gara nella gestione odierna degli pneumatici e contiamo che questa scelta porti i suoi frutti domani. Siamo consapevoli che ci attende una corsa in salita, considerata la posizione sulla griglia di partenza ma sappiamo anche che ci sono una dozzina di vetture con un passo abbastanza simile. In una gara dove ci si può attendere più pit-stop, le diverse strategie potrebbero creare delle opportunità e il comportamento delle gomme sarà ovviamente uno dei fattori decisivi per il risultato. Ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza e, come sempre del resto, cercheremo di fare il massimo per portare a casa quanti più punti possibile” (fonte: ferrari.com).

