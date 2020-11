F1, la Ferrari torna in corsa per il quarto posto nella classifica costruttori! E Leclerc nella graduatoria piloti..

La Ferrari chiude con un sorriso pieno il Gran Premio di Turchia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. Non ce ne voglia Charles Leclerc, beffato proprio all’ultima curva da Sergio Perez e Sebastian Vettel, ma la scuderia di Maranello oggi ha vissuto probabilmente la migliore giornata della sua annata. Dopo tante delusioni, o prove maiuscole solo di un pilota, oggi le due Rosse hanno fatto vedere grandi cose, chiudendo con 27 punti pesanti a livello di classifica costruttori.

A parte la Mercedes che procede su un altro pianeta rispetto a tutti gli altri competitor con 504 punti, al secondo posto troviamo la Red Bull con 240. Al terzo posto scappa via la Racing Point con 154 punti (ricordiamo i 15 di penalità inflitti ad inizio stagione) quindi al quarto posto c’è la McLaren con 149 e la Renault a quota 136. Zitta zitta la Ferrari con il bottino odierno si è portata a quota 130, rimettendosi in piena corsa per il podio della classifica legata ai marchi. Non sarà semplice recuperare queste posizioni, con una vettura così ondivaga come la SF1000, ma il trend positivo potrebbe favorire la risalita definitiva di una scuderia che, nonostante tutto, non vuole mollare in questa annata così nera.

Passando alla classifica piloti, invece, anche in questo caso Lewis Hamilton vive nella Stratosfera, con 307 punti ed un margine imbarazzanti di 110 lunghezze nei confronti del compagno di scuderia Valtteri Bottas. Alle loro spalle Max Verstappen con 170 sempre più all’attacco della piazza d’onore, mentre Charles Leclerc si è rimesso in piena bagarre per il quarto posto. Il monegasco, infatti, è salito in quinta piazza con 97 punti (uno in più di Daniel Ricciardo) ma a 3 lunghezze da Sergio Perez. La beffa dell’ultima curva poteva già riscrivere la classifica piloti per il numero 16 della Ferrari. Rimangono tre appuntamenti (doppietta in Bahrein e Abu Dhabi) per provare a limitare i danni, perché di questo si tratterebbe, con il quarto posto conclusivo, per cui chance ci sono. Sebastian Vettel, invece, con il podio odierno ha quasi totalizzato tutti i punti della sua stagione. Nelle precedenti uscite aveva conquistato appena 18 punti, per cui i 15 odierni lo portano a 33, puntando il mirino su Esteban Ocon (a quota 40) per il dodicesimo posto.

Il fine settimana dell’Istanbul Otodrom, quindi, regala una iniezione di morale non da poco per il team di Maranello. Vittorie e trionfi sono ancora lontani, se non lontanissimi, ma dimostrare di esserci nelle difficoltà è fondamentale per tutti: squadra, piloti e tifosi. Il 2020 rimarrà uno dei campionati più disastrosi della leggendaria storia del Cavallino Rampante, ma rispetto a qualche settimana fa, forse, si può dire che il peggio sia stato messo alle spalle.

Foto: Lapresse