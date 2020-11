F1, GP Bahrain 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 27 novembre

Dopo il ritorno del Mondiale di F1 in Turchia all’interno dell’Istanbul Park, i protagonisti della massima formula si apprestano a vivere il Gran Premio del Bahrain.

L’impianto di Sakhir si accoglie la quindicesima competizione del 2020, la prima delle due prove che si terranno nei pressi di Manama. Ricordiamo che il circuito arabo ospita l’ultimo doubleheader di questo particolare 2020. A differenza degli altri, disputati a Spielberg (Austria) ed a Silverstone (Inghilterra), in Bahrain il disegno del tracciato sarà differente.

Con il titolo matematicamente vinto, Lewis Hamilton si presenta da grande favorito per un nuovo successo. Il britannico di casa Mercedes insegue il quarto acuto a Sakhir, risultato che gli permetterebbe di eguagliare il tedesco Sebastian Vettel. Quest’ultimo, a podi in Turchia due settimane fa, cerca di riconfermarsi con una Ferrari che sembra migliorata rispetto all’estate.

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV permetteranno a tutti gli appassionati di assistere al live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) si limiterà alle qualifiche ed alla gara. OA Sport vi terrà aggiornati con la diretta testuale.

PROGRAMMAZIONE GP BAHRAIN F1 2020

Programma Sky Sport F1 (canale 207)

Venerdì 27 novembre

Ore 12.00-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.30 Prove libere 2

DOVE SEGUIRE IL GP DEL BAHRAIN F1 2020

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta testuale su OA Sport.

Foto: LaPresse