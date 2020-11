F1, accordo con le W-Series: la categoria femminile correrà 8 gare nel 2021 insieme agli uomini

Nell’ultimo anno si è parlato molto delle W-Series, la categoria di automobilismo femminile, che si sta ritagliando un grande spazio tra gli appassionati, nonchè l’attenzione degli addetti ai lavori. E’ notizia di oggi, infatti, l’accordo con la F1 per disputare nella prossima stagione ben 8 gare nello stesso fine settimana, compiendo un passo avanti nell’ingresso delle donne ad alto livello nelle competizioni a quattro ruote.

“La Serie W sarà gestita insieme e in collaborazione con la Formula 1 e così la nostra portata globale, l’impatto e l’influenza aumenteranno in modo significativo”, ha dichiarato la fondatrice Catherine Bond Muir, nel virgolettato della Gazzetta dello Sport, per un accordo rinviato di un anno, a causa della pandemia in corso.

Commenti positivi anche da Ross Brawn, direttore generale della Formula 1: “È un momento davvero importante per noi dare il benvenuto alla W Series come partner per otto gare in questa stagione. Sono stati un faro per molti da quando hanno iniziato a correre nel 2019. Crediamo che sia incredibilmente importante dare a tutti la possibilità di raggiungere i più alti livelli del nostro sport e la loro partnership con la Formula 1 la prossima stagione mostra la nostra determinazione e il nostro impegno a mostrare le loro emozionanti serie e l’importanza di costruire una maggiore diversità in tutto lo sport”.

