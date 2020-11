Dakar 2021: presentato il percorso della nuova edizione. 7646 chilometri complessivi, 321 veicoli iscritti

Si è svolta quest’oggi la presentazione ufficiale della Dakar 2021, prossima edizione del rally raid più impegnativo ed importante al mondo. Il percorso sarà quasi completamente inedito (tra l’80 ed il 90% rispetto al 2020), anche se si disputerà per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita. La corsa scatterà il 2 gennaio 2021 con il prologo, una stage di 11 km che deciderà in pratica l’ordine di partenza per la seconda tappa del 3 gennaio. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo in programma il 9 gennaio.

7.646 complessivi da percorrere, di cui 4.767 cronometrati (quindi valevoli per le classifiche generali) e 2.879 di trasferimento. Tappa Marathon inserita tra la stage n.7 e la stage n.8, in cui gli equipaggi non potranno usufruire dell’assistenza in caso di guasto o problemi meccanici. Diminuisce purtroppo del 14% la partecipazione rispetto all’ultima edizione, soprattutto a causa delle problematiche legate alla pandemia da Covid-19, tuttavia saranno presenti sostanzialmente tutti i big di ogni categoria. Saranno 555 i partecipanti alla Dakar 2021 per un totale di 321 veicoli iscritti alla manifestazione. Tra le 555 persone registrate nella entry list, sono presenti anche 16 donne.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse