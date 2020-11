Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nel prossimo fine settimana inizierà la Coppa del Mondo di combinata nordica con la tappa di Ruka (Finlandia). Sarà un weekend molto impegnativo con tre Gundersen consecutive ad eliminazione dal trampolino grande a partire da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

Sarà immediatamente rincorsa al dominatore della stagione scorsa il norvegese Jarl Magnus Riiber che parte, ovviamente, con il ruolo di grande favorito. In casa Italia non ci sarà nella prova d’esordio l’atleta più rappresentativo ovvero Alessandro Pittin. Saranno al via delle gare finlandesi Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Giulio Bezzi e Aaron Kostner, che torna alle competizioni dopo quasi un anno di assenza a causa di un infortunio.

Le tre gare in programma a Ruka saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

COMBINATA NORDICA RUKA: PROGRAMMA

VENERDì 27 NOVEMBRE

Ore 11.00 Prova di salto (Gundersen large hill)

Ore 15.00 Prova di fondo

SABATO 28 NOVEMBRE

Ore 11.15 Prova di salto (Gundersen large hill)

Ore 16.00 Prova di fondo

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Ore 09.30 Prova di salto (Gundersen large hill)

Ore 14.55 Prova di fondo

Diretta tv Eurosport

Diretta streaming Eurosportplayer

