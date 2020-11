Cluj-Roma: programma, orari, tv, probabili formazioni Europa League 2020-2021

Torna, dopo la pausa per le Nazionali, l‘Europa League di calcio 2020-2021. Va in scena come di consueto giovedì, la quarta giornata della seconda manifestazione continentale per importanza. Torna in campo la Roma: i giallorossi di Fonseca stanno attraversando un momento di forma eccezionale e sono pronti ad avvicinarsi alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I capitolini affrontano i rumeni del Cluj in trasferta. Andiamo a scoprire il programma, il palinsesto tv e le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ-ROMA

CLUJ (4-1-3-2): Balgradean; Susic , Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Debeljuh, Rondon.

Loading...

Loading...

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Calafiori; Carles Perez, Villar; Borja Mayoral