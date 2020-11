Ciclocross, Europei 2020 oggi: orari 7 novembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Iniziano oggi gli Europei 2020 di ciclocross con le prove riservate agli uomini U23 e alle donne Elite. I primi partiranno alle 12.30, mentre le seconde alle 14.00. Le azzurre in gara, tra le donne Elite, sono Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi, due delle crossiste più forti al mondo. Tra gli uomini U23, invece, il Bel Paese schiererà Federico Ceolin, Filippo Fontana, Samuele Leone, Marco Pavan e Davide Toneatti.

La gara si terrà sul tracciato neerlandese di ‘s-Hertogenbosch, già teatro della rassegna continentale nel 2018. Il percorso è veloce e presenta alcuni tratti sabbiosi. La gara delle donne Elite sarà visibile in diretta TV su Eurosport 2 e Rai Sport HD. Oltretutto, saranno visibili in streaming anche sulle piattaforme Eurosport Player e Rai Play. La prova degli uomini U23, invece, verrà trasmesso in streaming sul sito della UEC.

IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI 2020 DI CICLOCROSS (7 NOVEMBRE)

Orario gara donne Elite: 14.00

Orario gara uomini U23: 12.30

Diretta TV gara donne Elite: Eurosport 2 e Rai Sport HD

Diretta streaming gara donne Elite: Eurosport Player e Rai Play

Diretta streaming gara uomini U23: Sito UEC.

