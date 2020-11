Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Lucinda Brand continua a vincere! La neerlandese si impone anche a Tabor

La neerlandese Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) conquista il suo terzo successo consecutivo, nonché il quarto nelle ultime cinque gare da lei disputate, imponendosi nella prima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di ciclocross che si è svolta sul tracciato di Tabor, in Repubblica Ceca. Brand ha preceduto la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin Fenix), mentre Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha vinto la volata per il terzo posto davanti alla diciannovenne ungherese Blanka Kata Vas, unica non Orange a essersi piazzata tra le prime sei.

La migliore delle italiane è stata un’Alice Maria Arzuffi (777) che su un tracciato a lei caro, in una gara che è durata quasi un’ora, tantissimo per gli standard del ciclocross femminile, è emersa alla distanza e ha rimontato posizioni su posizioni fino a chiudere ottava. L’azzurra, peraltro, si è giocata il settimo posto con la belga Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal). Brillano anche la ventunenne Francesca Baroni, la quale ha colto la quattordicesima piazza, e la diciannovenne Gaia Realini, che ha concluso a sua volta la gara in top-20.

Purtroppo, invece, Eva Lechner (Starcasino) è stata rallentata da una bruttissima caduta in partenza nella quale sono state coinvolte, con conseguenze più serie, tanto che, pur coscienti, sono state portate via in barella, l’azzurra Sara Casasola e la neerlandese campionessa del Mondo juniores in carica Shirin van Anrooij.

Brand, che ha conquistato il successo in solitaria, staccando tutte a metà gara, inclusa una del Carmen Alvarado che dopo una brutta caduta un paio di settimane fa sembra non essere al top ed è molto più pasticciona del solito dal punto di vista tecnico, ora guida anche la classifica generale. Il prossimo appuntamento, adesso, è tra tre settimane a Namur (Belgio).

