Ciclismo, Vincenzo Nibali compie 36 anni. Una leggenda che sogna un finale di carriera da protagonista

Auguri a Vincenzo Nibali, oggi lo Squalo dello Stretto compie 36 anni. Il ciclista siciliano è senza ombra di dubbio uno dei corridori più forti e amati degli ultimi 15 anni. L’alfiere della Trek-Segafredo in carriera è stato capace di conquistare almeno una volta tutti e tre i grandi giri, togliendosi la soddisfazione di trionfare anche nelle classiche monumento come la Milano-Sanremo e il Giro di Lombardia.

Nibali è già a lavoro per preparare la prossima stagione, la 17esima da professionista, nella quale oltre che a una corsa a tappe di tre settimane, probabilmente il Giro d’Italia ma bisognerà capire quale sarà il percorso, punterà alle Olimpiadi di Tokyo. Il messinese non ha mai nascosto il suo sogno a cinque cerchi e farà di tutto per essere protagonista, potendo contare sicuramente su una squadra di buon livello e sulla fiducia incondizionata del ct Davide Cassani.

Il vincitore del Tour de France 2014 ha vissuto un’annata molto particolare, senza troppi acuti e con palesi difficoltà nelle grandi salite, anche a causa del cambio generazionale in corso. Lo Squalo dello Stretto ha dato moltissimo al ciclismo italiano e internazionale e, nonostante il contratto in scadenza nel 2021 ma si starebbe trattando per un rinnovo fino al 2022, ha ancora tanto da dare.

Le sue qualità tecniche e tattiche sono indubbie, differente, vista la carta di identità, quello sulla tenuta fisica. Ma nel ciclismo non sempre vince chi ha le gambe migliori, in particolare mondo nelle gare di un giorno dove scegliere il momento giusto può fare la differenza. A Vincenzo Nibali gli auguri di un sereno 36° compleanno con la consapevolezza che saprà ancora emozionare tutti gli amanti del ciclismo con la sua classe.

Foto: Lapresse