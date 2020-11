Ciclismo, Tao Geoghegan Hart compra al fratello un’auto per una scommessa fatta al Giro d’Italia 2020

Secondo quanto riportato dal sito CyclingNews.com, il vincitore Tao Geoghegan Hart ha comprato al fratello minore un’auto per una scommessa fatta durante il Giro d’Italia 2020: dopo la 15ma tappa Bede aveva pronosticato la vittoria finale al fratello maggiore Tao, ma quest’ultimo, non credendo all’eventualità, ha scommesso un’auto.

Invece a Milano Tao Geoghegan Hart ha indossato la Maglia Rosa e ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine, ed ha rivelato la scommessa in occasione di un evento promozionale svoltosi a Londra, quando gli è stata regalata una bici rosa commemorativa: aveva promesso al fratello, che credeva nel suo successo, di comprargli un’auto nell’eventualità.

Loading...

Loading...

IL POST SU INSTAGRAM DI GEOGHEGAN HART

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tao Geoghegan Hart (@taogeogheganhart)

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse