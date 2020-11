Ciclismo su pista, Vincenzo Spadafora: “Gli atleti italiani ci hanno reso davvero orgogliosi”

Anche il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora si complimenta con la Nazionale italiana di ciclismo su pista, che a Plovdiv, in Bulgaria, ha chiuso al terzo posto nel medagliere finale della rassegna continentale grazie a tredici podi, frutto di tre ori, altrettanti bronzi e ben sette argenti.

“Che orgoglio! Si sono conclusi oggi a Plovdiv gli Europei di ciclismo. Tante soddisfazioni per i nostri atleti azzurri, che si sono guadagnati più volte il podio. L’Italia chiude con una pioggia di medaglie: ben tre ori, sette argenti e quattro bronzi. Complimenti a tutti gli atleti italiani, che ci hanno reso davvero orgogliosi, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo“.

IL POST SU FACEBOOK DI VINCENZO SPADAFORA



Foto: LaPresse