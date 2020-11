Ciclismo su pista, Europei 2020: Italia seconda nelle qualifiche degli inseguimenti a squadre

Sono scattati oggi in quel di Plovdiv (Bulgaria) gli Europei di ciclismo su pista 2020. Un’edizione molto particolare per la manifestazione europea, con tantissime assenze a causa del Covid. Si è appena completata la sessione mattutina, andiamo a riepilogare i risultati.

Si sono svolte le prove preliminari per quanto riguarda gli inseguimenti a squadre, con l’Italia in gran spolvero. Al femminile il quartetto azzurro formato da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini ha timbrato il tempo di 4’18″209, che vale la seconda posizione alle spalle della Gran Bretagna, favoritissima. Le italiane se la vedranno in semifinale con l’Ucraina, terza in qualifica con il tempo altissimo di 4’36″104. Medaglia già quasi prenotata per la banda di Salvoldi.

Sorpresa per la prestazione degli uomini nella medesima gara: senza Filippo Ganna e tanti altri nomi di rilievo gli azzurri sono comunque secondi. Il trenino tricolore ha timbrato il tempo di 3’56”775 con al via Francesco Lamon ed i giovanissimi Jonathan Milan, Gidas Umbri e Stefano Moro. Davanti solo la Russia, che non è inarrivabile. La semifinale sarà con la Svizzera.

Si sono disputate le qualifiche anche per le team sprint, sia al maschile che al femminile. A farla da padrona è la Russia, prima in entrambe le prove, mentre non erano presenti al via squadre italiane.

