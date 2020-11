Ciclismo: si ritira Stijn Vandenbergh. “Avrò il tempo libero che non ho mai avuto”

Solamente tre vittorie in carriera, ma 27 Classiche Monumento disputate e piazzamenti di lusso come la seconda posizione alla Omloop Het Nieuwsblad 2013 e i quarti posti a Giro delle Fiandre, E3 Harelbeke e Gand Wevelgem. Appende la bicicletta al chiodo un gregario di qualità eccelsa come Stijn Vandenbergh. Per il belga tantissime stagioni nel World Tour, all’età di 36 anni ha deciso di dire stop.

Le sue parole a Het Laastse Nieuws: “Ora avrò il tempo libero che non ho mai avuto. Vorrei sicuramente vedere di più mia figlia. È con me un fine settimana su due, ma durante la stagione non sempre ci si riesce. Vorrei anche viaggiare di più: nella mia lista c’è la Tailandia e vorrei anche fare un giro in MTB in Marocco. In questo periodo mi sto godendo più la Mountain Bike che la bici da strada. È un modo per correre davvero nella natura piuttosto che di fianco”.

Foto: Lapresse