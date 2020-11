Ciclismo, Shunsuke Inamura nella storia: primo corridore giapponese a tentare il Record dell’Ora con il primato asiatico

A precedere il britannico Alex Dowset nel tentativo di attacco al Record dell’Ora previsto il 12 dicembre per via della positività al Covid-19, è stato il corridore giapponese Shunsuke Inamura ad aver alzato la posta, cercando di entrare nella storia.

Al Velodromo di Izu il 22enne del Team Bridgestone ha percorso 52,468 km, pari a 209 giri del circuito, e ha stabilito, ovviamente, il record giapponese della specialità ma anche la miglior prestazione di sempre di un corridore asiatico. Il riscontro di Imamura è anche la decima miglior prestazione di tutti i tempi (con i regolamenti attuali) e si avvicina al risultato di Rohan Dennis nel 2015 a Grenchen (52,491 km), restando però lontana oltre due chilometri e mezzo dal primato stabilito a Victor Campenaerts ad Aguascalientes nell’aprile 2019 con 55,089 km, limite che Dowset cercherà di migliorare.

