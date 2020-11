Ciclismo, prosegue la campagna acquisti della EOLO-Kometa: arrivano Mattia Frapporti e Davide Bais

La prima avventura della Fondazione Contador nella categoria Professional sta crescendo giorno dopo giorno, finalizzando la creazione del suo organico per il 2021. Un roster che si fa sempre più azzurro. Difatti, i due italiani Mattia Frapporti e Davide Bais sono gli ultimi arrivati ​​nella nuova EOLO-Kometa Cycling Team. Entrambi presentano una certa particolarità, ossia quella di avere almeno un fratello nel gruppo dei professionisti: Frapporti con la sorella Simona della Bepink, e il fratello Marco della Vini Zabù-KTM, e Bais con Mattia, corridore dell’Androni Giocattoli-Sidermec.

Mattia Frapporti è il più esperto dei due, e ha firmato con la compagine di Ivan Basso e Alberto Contador per una sola stagione. Il corridore di Gavardo, classe 1994, ha passato le ultime quattro stagioni con l’Androni, dopo essere cresciuto tra le fila della MG Kvis e la Unieuro. Purtroppo è reduce da una stagione abbastanza complicata, ma la voglia di riscatto è più che evidente: “È stato un 2020 molto difficile in cui personalmente non ho potuto competere molto, anche se abbiamo iniziato presto al Tour de San Juan”, ha dichiarato Mattia in un comunicato stampa della stessa EOLO-Kometa.

Loading...

Loading...

“Quando Ivan Basso mi ha parlato del progetto, gli ho detto subito di sì. È stata è una proposta molto motivante, e sono arrivato in un momento e un’età molto buoni per fare un salto definitivo nella mia carriera – ha proseguito il 26enne bresciano – Sono un atleta abbastanza completo, con una buona velocità di punta e capace di subire le salite; ma sono anche un corridore di squadra, sempre pronto a lavorare per il team”.

Il prossimo anno Davide Bais, promettente classe 1998, farà il grande salto di qualità nel mondo del professionismo dopo due annate tra le fila delle Continental con il Cycling Team Friuli. Il corridore di Rovereto è reduce da un buon Giro d’Italia Under 23, e dal quinto posto ai Campionati Italiani di categoria. In questo caso, Davide ha firmato con la EOLO-Kometa per le prossime due stagioni.

“Sono rimasto entusiasta di questa opportunità dal momento in cui Ivan Basso ha contattato il mio procuratore – ha dichiarato Davide nel comunicato della sua nuova squadra – È un progetto che mi piace molto. In questa stagione ho conosciuto bene la formazione gareggiando contro di loro. Vedendola dall’esterno è una struttura molto ben organizzata, molto forte, con una bella atmosfera. Arrivo con grande entusiasmo. Il mio grande obiettivo è imparare molto, crescere in modo sportivo e ovviamente aiutare la squadra. Il mio sogno? Partecipare al Giro d’Italia”.

Foto: Lapresse