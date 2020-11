Ciclismo, la Federazione olandese finisce nella bufera dopo aver nascosto per 9 anni la positività all’EPO di un ‘noto’ corridore

È a dir poco clamoroso quello che è uscito allo scoperto in queste ultime ore in merito alla Federazione olandese e il suo insabbiamento di un caso di positività all’EPO tenuto nascosto per ben nove anni. Secondo un’indagine del sito web olandese Wielerflits infatti, la Royal Dutch Cycling Union (KNWU) avrebbe taciuto dal lontano 2011 sino ad oggi di un caso doping di un noto corridore neerlandese, di cui non si conosce l’identità, ritiratosi al termine di quella stagione.

L’atleta sarebbe risultato positivo all’EPO il 4 maggio 2011 in un test fuori competizione, per poi lasciare immediatamente le corse, e convincendo il KNWU a non pubblicare il caso. Wielerflits ha parlato con il corridore in questione senza render noto il nome di quest’ultimo. L’unica cosa che si sa è che ai tempi l’atleta stava attraversando un periodo personale molto difficile, per poi essere sospeso dalle gare per due stagioni. “Il direttore della KNWU Huib Kloosterhuis ha accettato la mia richiesta di tenere nascosta la mia positività agli occhi del pubblico a causa delle mie circostanze familiari – ha affermato a Wielerflits il corridore coinvolto – Questo è stato possibile poiché ho smesso di pedalare immediatamente. Secondo Kloosterhuis, questo è stato possibile nel rispetto dei regolamenti”.

All’epoca il corridore aveva affermato che la ragione del ritiro era stata la mancanza di motivazione. L’attuale direttore tecnico del KNWU, Thorwald Veneberg, ha confermato il resoconto del ciclista sulla situazione attuale e di allora: “Questa valutazione è stata fatta all’epoca dall’allora direttore – ha dichiarato a Wielerflits – È stato un periodo estremamente difficile e triste per la persona coinvolta. Inoltre il KNWU non è obbligato a rendere nota l’identità dell’atleta noto se il corridore non partecipa ad alcuna competizione; e questa certezza c’era”. L’UCI ha dichiarato a Wielerflits che indagherà a fondo sulla questione.

