Ciclismo: Giacomo Nizzolo svela la sua non nuova destinazione, è il Team Qhubeka Assos

Giacomo Nizzolo alla fine svelato con quale squadra correrà per il 2021. Ieri aveva creato un alone di mistero annunciando una nuova firma, senza però dichiarare la formazione nella quale sarebbe stato protagonista. Il nome è arrivato oggi, ed è quello del Team Qhubeka Assos.

Si tratta non già di un cambio di squadra, ma di un rinnovo, perché il Team Qhubeka Assos altro non è che l’attuale NTT Pro Cycling: resta dunque viva la sua fedeltà a Douglas Ryder, motore del progetto NTT che è stato salvato proprio dall’ingresso di Assos. Il suo nome va ad aggiungersi a quelli di Victor Campenaerts, Max Walscheid, Michael Gogl, Dylan Sunderland, Andreas Stokbro e Domenico Pozzovivo tra quelli già sotto contratto per il 2021.

Queste le parole del milanese classe ’89: “Ho scelto di restare perché mi sento parte di questo progetto. Qhubeka è un’organizzazione incredibile che permette di cambiare delle vite attraverso la bicicletta, e questa è una cosa grandiosa. Due anni fa ero in Sudafrica e ho visto quei bambini che ricevevano le bici, è stata una grande emozione, mi ha ispirato per la stagione ed è stato qualcosa che non scorderò mai. Sento che la squadra crede in me al 100%, e ciò mi porta delle motivazioni extra“.

Nizzolo, nel 2020, ha vinto gli Europei su strada a Plouay, dopo che tra le principali affermazioni degli scorsi anni c’erano state quelle nella classifica a punti del Giro d’Italia 2016 e la prova in linea ai Campionati Italiani dello stesso anno.

Foto: LaPresse