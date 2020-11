Ciclismo femminile, Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta: tre giorni stellari per chiudere la stagione

La Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta 2020 si allarga, estendendosi a tre giorni di corsa che andranno in scena da domani, venerdì 6 novembre, fino a domenica 8. L’evento, che chiuderà la stagione femminile del calendario UCI World Tour, cresce così d’importanza aggiungendo una terza tappa alla competizione iberica, e ribadendo il suo impegno nel consolidarsi come uno degli eventi più importanti nel calendario professionistico delle donne.

La tappa inaugurale, di media montagna, partirà da Toledo e arriverà a Escalona domani, venerdì 6 novembre. La provincia di Toledo sarà quindi la grande protagonista di questi 82,8 km che apriranno la challenge. La gara proseguirà con due tappe già note agli appassionati. Sabato andrà in scena una cronometro individuale di 9,3 km, che si disputerà interamente a Boadilla del Monte; mentre domenica 8 novembre ci sarà il classico arrivo allo sprint nel pieno centro di Madrid, su di un tracciato contraddistinto da 17 giri attorno alla capitale iberica, per un totale di 98,6 km.

Parterre d’eccellenza per questa chiusura stagionale. L’Italia confida nella fresca campionessa italiana e bronzo mondiale a Imola, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Assieme a lei ci sarà anche la giovane Letizia Paternoster; mentre l’Ale BTC Ljubljana porterà Marta Bastianelli. Sul fronte internazionale, spicca il nome della vincitrice uscente Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), ma soprattutto quello della campionessa europea Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott).

Foto: Valerio Pagni