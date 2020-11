Champions League: impresa Atalanta, Inter ko. Bayern primo, Manchester City agli ottavi

Questa sera si è completata la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Si sono giocate otto partite, una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane. L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa, sconfiggendo il Liverpool per 2-0 ad Anfield: i gol di Ilicic e Gosens hanno permesso alla Dea Di salire a quota 7 punti e di agganciare l’Ajax al secondo posto (3-1 degli olandesi in casa col Midtjylland), portandosi così ad appena due punti dai Reds capolisti e restando in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Ottavi di finale che sono invece ormai irraggiungibili per l’Inter, crollata a San Siro contro il Real Madrid: 2-0 per le merengues grazie ai gol di Hazard su rigore e di Rodrygo, gli uomini di Antonio Conte sono ora a sei punti dal Borussia Moenchengladbach (4-0 allo Shakhtar Donetsk) e a cinque lunghezze dagli spagnoli.

Da segnalare il successo del Bayern Monaco contro il Salisburgo: 3-1 per i tedesci con i gol di Lewandowski e Sanè intervallati dall’autorete di Wober. I bavaresi sono così già certi del primo posto nel gruppo A, visto che l’Atletico Madrid ha pareggiato per 0-0 contro la Lokomotiv Mosca. Gli spagnoli sono secondi con appena due lunghezze di margine sui russi e una qualificazione ancora tutta da conquistare. Nel gruppo C, invece, il Manchester City si è garantito il passaggio del turno: gli inglesi hanno espugnato il campo dell’Olympiakos per 1-0 (Foden al 36′). Il Porto è vicino all’obiettivo: portoghesi hanno vinto a Marsiglia per 2-0 (reti di Sanusi e Sergio Oliveira su rigore). Di seguito i risultati di oggi mercoledì 25 novembre e le classifiche dei gironi di Champions League:

RISULTATI OGGI CHAMPIONS LEAGUE:

Borussia Moenchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0

Olympiakos-Manchester City 0-1

Ajax-Midtjylland 3-1

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco-Salisburgo 3-1

Inter-Real Madrid 0-2

Liverpool-Atalanta 0-2

Marsiglia-Porto 0-2

CLASSIFICHE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE:

GRUPPO A: Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 5, Lokomotiv Mosca 3, Salisburgo 1.

GRUPPO B: Borussia Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar Donetsk 4, Inter 2.

GRUPPO C: Manchester City 12, Porto 9, Olympiakos 3, Marsiglia 0.

GRUPPO D: Liverpool 9, Ajax 7, Atalanta 7, Midtjylland 0.

Foto: Lapresse