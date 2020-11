Champions League calcio, i risultati di oggi: Bayern, Borussia ‘Gladbach e Liverpool a valanga. Perdono Inter e Atalanta

Questa sera si sono giocate otto partite valide per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. Spiccano diversi risultati roboanti. Il Borussia Moenchengladbach ha travolto lo Shakhtar Donetsk per 6-0 (tripletta di Plea, reti di Bensebaini e Stindl, autogol di Bondar) e vola in testa al gruppo B davanti alla compagine ucraina e al Real Madrid, capace di sconfiggere l’Inter per 3-2 (ora i nerazzurri sono in fondo al girone). Il Bayern Monaco ha espugnato il campo del Salisburgo per 6-2 (da segnalare la doppietta di Lewandowski, gol anche di Hernandez, Boateng, Sané, autorete di Kristensen) e ora è in testa al girone con cinque punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, bloccato sull’1-1 dalla Lokomotiv Mosca (il rigore di Miranchunk al 25′ ha riacciuffato il sigillo di Gimenez al 18′).

Il Liverpool ha travolto l’Atalanta per 5-0 (tripletta di Jota), ora i nerazzurri sono secondi appaiati all’Ajax, passato per 2-1 sul campo del Midthylland (Antony e Tadic a segno nei primi 13′, Dreyer aveva accorciato al 18′). Il Manchester City ha annichilito l’Olympiakos per 3-0 (Torres al 12′, Gabriel Jesus all’81mo minuto, Cancelo al 90′) e ora precede il Porto di tre punti (i portoghesi hanno battuto il Marsiglia per 3-0 (Marega, Sergio Oliveira su rigore, Luis Diaz). Di seguito tutti i risultati delle partite di oggi di Champions League e le classifiche dei gironi.

Loading...

Loading...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI:

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach 0-6

Atalanta-Liverpool 0-5

Porto-Marsiglia 3-0

Manchester City-Olympiakos 3-0

Midtjylland-Ajax 1-2

Real Madrid-Inter 3-2

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6

CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE:

GRUPPO A: Bayern Monaco 9, Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 2, Salisburgo 1.

GRUPPO B: Borussia Moenchengladbach 5, Shakhtar Donetsk 4, Real Madrid 4, Inter 2.

GRUPPO C: Manchester City 9, Porto 6, Olympiakos 3, Marsiglia 0.

GRUPPO D: Liverpool 9, Ajax 4, Atalanta 4, Midtjyland 0.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse