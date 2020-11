Calendario provvisorio Superbike 2021: 13 round previsti, non c’è Imola

Il Campionato del Mondo Superbike 2021 in via provvisoria è stato pubblicato. Al momento sono 13 i Round presenti nel calendario provvisorio con un appuntamento che deve essere ancora comunicato (TBA), mentre il 12° in programma in Australia a ora è fissato senza un riferimento temporale. E’ previsto il ritorno in Indonesia per la prima volta dal 1997. Ci sarà nuovamente la tappa anche all’Estoril che in questo 2020 è tornato a far parte del percorso iridato.

I primi nove weekend si terranno in Europa; ad aprire la stagione a fine aprile sarà il simbolico TT Circuit Assen seguito poi dall’Estoril (soggetto ad accordo), per il primo dei cinque fine settimana in calendario nella penisola iberica. A seguire, sarà la volta del MotorLand Aragon, di Misano e di Donington Park, con quest’ultimo appuntamento che vedrà in pista solo il WorldSBK. Lieve modifica nella collocazione in calendario rispetto all’anno scorso è quella del GP di Francia, previsto a inizio settembre come sesto appuntamento del 2021 a cui due settimane più tardi farà seguito il Round di Catalogna del WorldSBK che precederà a sua volta il Round di Spagna in programma una settimana dopo. A inizio ottobre si andrà in Portogallo e i centauri si divertiranno a Portimao.

Gli ultimi tre GP si terranno fuori Europa: il primo sarà quello in programma in Argentina al Circuito San Juan Villicum che precederà il ritorno dell’Indonesia con il debutto nel WorldSBK del Mandalika International Street Circuit (soggetto a omologazione). Il Phillip Island Grand Prix Circuit, come detto, è presente nel calendario provvisorio (soggetto a contratto) a fine stagione ma devono ancora essere definite le date. Si può notare l’assenza pesante del circuito di Imola in calendario.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2021 PROVVISORIO

23-25 Aprile Netherlands Assen

7-9 Maggio Portugal Estoril*

21-23 Maggio Spain Aragon

11-13 Giugno Italy Misano

2-4 Luglio United Kingdom Donington Park

3-5 Settembre France Magny-Cours

17-19 Settembre Spain Barcelona

24-26 Settembre Spain Jerez

1-3 Ottobre Portugal Portimao

15-17 Ottobre Argentina Villicum

12-14 Novembre Indonesia Mandalika**

TBC Australia Phillip Island*

TBC TBC***

*Soggetto a contratto

**Soggetto ad omologazione

***Evento da annunciare

