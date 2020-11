Calcio, Serie A 2020-2021: vittorie per Juventus e Milan, cade il Napoli al San Paolo. Spettacolo tra Torino e Lazio

Sesto turno che si delinea in maniera quasi completa nella Serie A 2020-2021 di calcio. Il Milan si conferma in vetta dopo il successo per 2-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Le realizzazioni di Kessie e di Ibrahimovic hanno regalato i tre punti agli uomini di Stefano Pioli, rendendo vano il momentaneo pareggio firmato a De Paul su calcio di rigore all’inizio della ripresa. Rossoneri dunque in testa a quota 16 punti.

Risponde presente anche la Juventus che sul campo dello Spezia si impone 4-1, dimenticando gli ultimi deludenti risultati. La Juve ritrova Cristiano Ronaldo, che realizza una doppietta. A segno tra le fila della compagine allenata da Andrea Pirlo anche Morata e Rabiot. Vecchia Signora che sale in quarta posizione a quota 12 punti. Rocambolesco successo esterno della Lazio di Simone Inzaghi contro il Torino: 4-3 per i biancocesti con le marcature di Pereira, Milinkovic-Savic, Immobile (rigore) e Caicedo all’ottavo minuto di recupero. A segno per i granata Bremer, Belotti e Lukic. Lazio ora ottava in classifica con 10 punti, ma la classifica è estremamente corta.

Cade, a sorpresa, il Napoli al San Paolo. Gli uomini di Rino Gattuso si sono dovuti arrendere al Sassuolo: le reti di Locatelli su rigore e di Lopez hanno deciso la sfida sul rettangolo verde campano. Pertanto, la compagine allenata da De Zerbi è seconda a 2 punti dal Milan. Infine, successo della Roma all’Olimpico contro la Fiorentina per 2-0: i gol di Spinazzola e di Pedro son valsi il successo per i giallorossi, con i gigliati che hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Martinez Quarta. Roma settima con 11 punti, immediatamente davanti alla Lazio.

Foto: LaPresse