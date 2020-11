Calcio, Qualificazioni Europei 2021: Serbia eliminata ai rigori dalla Scozia. Ultimi pass per Macedonia, Ungheria e Slovacchia

Dopo quasi un anno intero di attesa, si è finalmente completato il quadro delle 24 nazionali qualificate per la fase finale del Campionato Europeo 2021 di calcio maschile. Quest’oggi sono infatti andate in scena le quattro finali play-off (partita secca) decisive per la qualificazione alla massima rassegna continentale, in programma inizialmente nel 2020 e poi rinviata di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Il primo match odierno (valido per il tabellone della Lega D) si è disputato a Tbilisi e ha visto il successo esterno della Macedonia del Nord per 1-0 contro la Georgia. Decisivo il gol firmato al 56′ dall’attaccante genoano Goran Pandev, che ha regalato al suo Paese la prima qualificazione alla fase finale di un Europeo dopo l’affiliazione alla Uefa del 1994.

Finale drammatico e al cardiopalma sul terreno di gioco della Puskas Arena di Budapest per la finale play-off della Lega A: l’Islanda è passata in vantaggio all’11’ con Gylfi Sigurdsson ma ha clamorosamente gettato alle ortiche il pass europeo facendosi rimontare dai padroni di casa dell’Ungheria nel giro di cinque minuti con le reti di Loic Nego e Dominik Szoboszlai tra l’88’ ed il 92′. I magiari confermano così la partecipazione alla fase finale dell’Europeo dopo aver conquistato addirittura gli ottavi di finale ad Euro 2016.

Non sono bastati 90 minuti a Belfast per stabilire la vincitrice della finale play-off della Lega B: gli ospiti della Slovacchia, sulla carta favoriti, hanno sbloccato la contesa al 17′ con Juraj Kucka per poi farsi riprendere all’88’ a causa di un autogol del difensore interista Milan Skriniar, ma nei supplementari Michal Duris ha siglato al 110′ il gol qualificazione che ha di conseguenza eliminato l’Irlanda del Nord.

Grandissima sorpresa infine in quel di Belgrado tra Serbia e Scozia nella finale play-off della Lega C: gli scozzesi hanno trovato il gol del vantaggio al 52′ con Ryan Christie, ma i padroni di casa non si sono arresi raggiungendo il pareggio proprio al 90′ grazie alla marcatura di Luka Jovic. Dopo 30 minuti di tempi supplementari a reti bianche, è stato l’errore sul dischetto di Aleksandar Mitrovic (al quinto e decisivo rigore) a regalare la qualificazione alla Scozia del C.T. Steve Clarke.

