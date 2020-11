Calcio, l’Italia alle Final Four di Nations League 2021 se…Tutte le combinazioni

Missione compiuta o quasi…La Nazionale italiana di calcio ha sconfitto la Polonia 2-0 a Reggio Emilia nel match valido per la fase a gironi della Nations League. Un rigore realizzato da Jorginho e il centro di Domenico Berardi hanno regalato i tre punti agli azzurri. Una vittoria pienamente meritata, frutto di una prestazione molto convincente dal punto di vista della qualità di gioco e dell’intensità. L’unico neo la poca concretezza negli ultimi 20 metri, aspetto che può far preoccupare quando ci si troverà ad affrontare compagini più pericolose.

Detto questo, primato del proprio raggruppamento, frutto di due vittorie e tre pareggi. Tuttavia, la qualificazione alle Final Four del prossimo ottobre non è garantita. Fase finale che vedrà le semifinali il 6 e il 7 ottobre del 2021 e le finali per primo e terzo posto il 10 ottobre. Attualmente la formazione di Roberto Mancini è al comando del girone con 9 punti, a precedere l’Olanda con 8 e la Polonia con 7. Quali sono dunque le possibili combinazioni?

ITALIA QUALIFICATA ALLE FINAL FOUR 2020 SE…TUTTE LE COMBINAZIONI

– Se l’Italia dovesse battere mercoledì 18 novembre la Bosnia a Sarajevo, allora qualunque sia il risultato di Polonia-Olanda, gli azzurri saranno qualificati.

– Se l’Italia dovesse pareggiare contro la Bosnia, gli azzurri si qualificheranno in caso di pari tra Polonia e Olanda o di successo dei polacchi. In quest’ultima eventualità la Nazionale e la Polonia sarebbero a 10 punti, ma sarebbe la selezione del Bel Paese ad andare avanti per il miglior rendimento negli scontri diretti.

– Se l’Italia dovesse perdere in Bosnia, gli azzurri si qualificherebbero solo con un pari tra Polonia e Olanda.

