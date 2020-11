Calcio, la Procura di Avellino smentisce l’ANSA: “Non ci sono risultati ufficiali sui tamponi della Lazio”

Secondo quanto scritto da Rai Sport, la Procura di Avellino avrebbe smentito la notizia diffusa in nottata dall’ANSA, secondo la quale l’esito dei tamponi riprocessati della Lazio prima del match con la Juventus sarebbe stato positivo per il portiere Strakosha e negativo per Immobile e Leiva.

La Procura avrebbe invece dichiarato che non vi sono risultati ufficiali per i 95 tamponi, né valutazioni ufficiose. La motivazione fornita è semplice: ad ogni tampone è associato un codice a barre univoco, e quindi fino al termine delle operazioni è impossibile risalire all’identità del calciatore testato.

Loading...

Loading...

Ricordiamo che i tre calciatori in questione, prima del match dei Serie A contro la Juventus, erano risultati positivi a test processati da due laboratori e negativi per quelli processati da un terzo, innescando confusione e polemiche. Ora viene smentita la notizia anticipata dall’ANSA secondo cui il portiere sarebbe positivo ed i due giocatori di movimento negativi.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: barni shutterstock