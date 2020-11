Calcio femminile, nuovi standard minimi per le giocatrici in relazione alla maternità

Si lavora per migliorare l’intero sistema calcistico. Il Fifa Football Stakeholders Committee (FSC) ha, infatti, elaborato una serie di riforme fondamentali per rafforzare la protezione delle giocatrici.

Tali interventi riguarderanno in particolari standard minimi per le giocatrici in relazione a uno stato di maternità. “Dopo la recente crescita fenomenale e il successo senza precedenti della Coppa del Mondo femminile Fifa in Francia lo scorso anno, il calcio femminile sta ora entrando nella sua fase successiva di sviluppo. Ne consegue che dobbiamo anche adottare un quadro normativo adeguato alle esigenze del gioco femminile“, le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino.

In relazione al caso citato, si parla di congedo di maternità obbligatorio di almeno 14 settimane e di versamento di due terzi dello stipendio spettante alla giocatrice. Nel momento in cui la calciatrice potrà tornare in campo, i club dovranno reintegrare l’interessate e fornirle tutti i supporti del caso dal punto di vista fisico e medico. Tutto questo per evitare che la menzionata maternità diventi uno svantaggio, danneggiando la posizione occupazionale dell’interessata.

Queste nuove regole sono state approvate all’unanimità dall’FSC, che include rappresentanti di club, leghe e giocatori, nonché associazioni e confederazioni membri. Le riforme saranno sottoposte al Consiglio Fifa per l’approvazione finale nel dicembre 2020.

