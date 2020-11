Calcio, Europa League 2020-2021: i risultati del 5 novembre. Napoli e Roma vittoriose, Milan ko. Tottenham e Arsenal a gonfie vele

Un’intensa serata di Europa League 2020-2021 di calcio va in archivio. La terza giornata della fase a gironi ha riservato alle squadre italiane due vittorie e una sconfitta. Nei match delle 18.55 la Roma e il Napoli hanno risposto presente. I giallorossi hanno regolato per 5-0 il Cluj, mentre i partenopei hanno espugnato il campo del Rijeka per 2-1. Con questi riscontri i capitolini balzano in vetta al raggruppamento con 7 punti, inseguiti dagli svizzeri del Young Boys, vittoriosi per 3-0 contro il CSKA Sofia tra le mura amiche. Successo ben più sofferto del Napoli di Rino Gattuso che, ha dovuto rimontare l’iniziale rete di Muric per poi centrare i tre punti. Una marcatura di Demme e poi un autogol di Braut hanno regalato un successo importante ai partenopei, tenuto conto del ko dell’Alkmaar (1-0) sul campo della Real Sociedad. Con questi risultati, infatti, gli uomini di Gattuso sono in vetta con 6 punti, gli stessi della compagine olandese e iberica.

Male, anzi malissimo il Milan. I rossoneri letteralmente affondati a San Siro dal Lilla. Un 3-0 che non ammette repliche che proietta i francesi in vetta al girone H con 7 punti, uno in più dei rossoneri secondi. A tre punti lo Sparta Praga, che si è imposto 4-1 sul campo del Celtic. Per quanto riguarda gli altri risultati della serata, da sottolineare i successi delle tre squadre inglesi. Il Tottenham ha sconfitto il Ludogorets in trasferta e raggiunge in vetta al gruppo J l’Anversa, sconfitto dal LASK 0-1. 4-1 per l’Arsenal e Gunners a punteggio pieno nel gruppo B, stesso discorso per il Leicester impostosi 4-0 contro il Braga tra le mura amiche.

Foto: LaPresse