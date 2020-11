Calcio, Champions League 2020-2021: slitta il volo dell’Atalanta per Liverpool a causa di un problema tecnico all’aereo

La partenza dell’Atalanta per Liverpool, che era in programma oggi nel primo pomeriggio, è slittata a causa di un problema tecnico all’aereo che doveva trasportare i giocatori della Dea. Stante quanto riporta Tuttosport, il sodalizo nerazzurro, dunque, si sta imbarcando proprio in questi minuti, da Orio al Serio, per raggiungere l’Inghilterra. Il charter, infatti, decollerà alle 17.30.

Sarà impossibile, quindi, per i bergamaschi effettuare l’allenamento di rifinitura in vista del match che li vedrà contrapposti, domani alle 21.00, ai vincitori dell’ultima Premier League. Si terrà senza problemi, invece, la conferenza stampa di mister Gian Piero Gasperini, la quale è stata confermata per le 20.15 ora italiana.

Un intoppo, questo, che sicuramente non ci voleva per la Dea. I nerazzurri stanno vivendo un momento difficile; la vittoria, ormai, manca dal 31 di ottobre, e anche il più banale dei contrattempi, in un periodo in cui il morale non è altissimo, può risultare penalizzante. Il match con il Liverpool, inoltre, dopo la pesantissima sconfitta subita in casa, all’andata, contro gli inglesi, è a dir poco fondamentale. In caso di sconfitta, infatti, il discorso qualificazione si complicherebbe decisamente per la Dea.

