Rugby, Christophe Dominici trovato morto in un parco. La leggenda francese aveva 48 anni

Christophe Dominici, leggendario rugbysta francese classe 1972, attivo tra gli anni ’90 e i primi anni ’00, è stato trovato morto, durante la giornata odierna, in un parco a Saint-Cloud. Lo riporta il Corriere della Sera. Un testimone oculare ha dichiarato di averlo visto salire in cima a un edificio e, successivamente, lanciarsi giù. La procura di Nanterre, ad ogni modo, ha comunque deciso di aprire un’inchiesta per fare luce sull’accaduto.

Soprannominato il Piccolo Principe, per via della sua stazza (era alto appena un metro e settantadue), in carriera Dominici ha vinto cinque titoli nazionali francesi e ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo del 1999, siglando la meta decisiva in semifinale contro la Nuova Zelanda. Il fuoriclasse transalpino si era ritirato a trentasei anni, al termine della stagione 2007-2008.

Loading...

Loading...

Dominici soffriva di depressione sin da quando aveva quattordici anni. Infatti, perse la sorella maggiore nel lontano 1986. Negli ultimi mesi, dopo che il suo progetto di rilancio di uno storico club francese, il Béziers, era stato bocciato dalla federazione francese a causa di alcuni problemi di conti dovuti anche alla pandemia, il Piccolo Principe si era totalmente isolato e risultava irraggiungibile.

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Olycom