Calcio, Champions League 2020-2021: Ferencvaros-Juventus 1-4. Bianconeri vincenti con le doppiette di Morata e Dybala

Il calcio in Europa vede proseguire la Champions League 2020-2021: il massimo torneo continentale oggi, mercoledì 4 novembre, ha visto terminare il programma della terza giornata. Uno dei sei match previsto alle ore 21.00 era quello tra i magiari del Ferencvaros e la Juventus: vittoria dei bianconeri per 1-4 con doppiette di Morata e Dybala.

Nel primo tempo la Juventus passa praticamente al primo affondo, con Cuadrado che al 7′ lancia per Morata, il quale in area non perdona e fa 0-1. I bianconeri dominano contro i modesti magiari, ma non riescono a chiudere la contesa già nella prima frazione: si va al riposo sullo 0-1.

Loading...

Loading...

Nella ripresa la Vecchia Signora trova la chiave di volta della partita e chiude i conti: al 60′ Ronaldo lancia Morata che, partito in posizione regolare, sigla la personale doppietta. Partita in discesa: gli ungheresi si disuniscono e Dybala approfitta di un errore della difesa al 73′ per lo 0-3, infine la minuto 81 il portiere avversario regala all’argentino la palla dello 0-4. Proprio al 90′ Boli sigla la rete della bandiera.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse