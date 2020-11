Calcio, amichevole Italia-Estonia: Roberto Mancini si affida a Orsolini, Belotti ed El Shaarawy in attacco

L’Italia è pronta a tornare in campo domani sera, 11 novembre, a Reggio Emilia in amichevole contro l’Estonia. Roberto Mancini, per il momento ancora positivo al Covid, dovrebbe scegliere una formazione abbastanza sperimentale per una partita che, almeno sulla carta, non desta particolari preoccupazioni.

Tra i pali potrebbe trovare spazio uno tra Salvatore Sirigu o Alessio Cragno per far riposare il titolare Gianluigi Donnarumma. In difesa dovrebbero giocare Danilo D’Ambrosio e Leonardo Bonucci con Emerson Palmieri e uno tra Alessandro Florenzi e Davide Calabria. In cabina di regia Jorginho che dovrebbe essere affiancato da Sandro Tonali e Roberto Soriano, in alternativa Gaetano Castrovilli. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini e Andrea Belotti.

Loading...

Loading...

E’ evidente, però, che molte delle scelte del commissario tecnico saranno legate ad eventuali indisponibilità dell’ultimo minuto a causa dell’emergenza Covid. Mancini, non a caso, ha convocato ben 41 giocatori, diventati poi 39 a causa dei forfait di Francesco Caputo e Domenico Criscito, per i tre impegni della Nazionale, dopo l’amichevole contro l’Estonia, infatti, gli azzurri sono attesi dal match decisivo contro la Polonia di Nations League e l’ultimo match del Gruppo 1 contro la Bosnia.

Nei sei precedenti l’Italia ha sempre vinto in maniera abbastanza netta. L’ultima sfida tra le due nazionali risale alle qualificazioni per gli Europei di Polonia e Ucraina del 2012 con nella quale gli azzurri si imposero con un rotondo 3-0 con le marcatura di Antonio Cassano, Giuseppe Rossi e Giampaolo Pazzini.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse