Calcio a 5, UEFA Futsal Champions League: l’Italservice Pesaro va ai sedicesimi schiantando il Titograd

Il primo obiettivo della stagione è stato centrato. L’Italservice Pesaro di Fulvio Colini non sbaglia un colpo all’esordio nell’UEFA Futsal Champions League 2020/2021 battendo 6-0 in trasferta (a Podgorica) il Titograd di mister Milašević.

Un risultato perentorio quello maturato a favore dei detentori dello scudetto nostrano, che con questa roboante affermazione si sono garantiti la possibilità di proseguire il cammino continentale staccando il pass per i sedicesimi di finale della massima competizione europea di calcio a 5.

L’attesa ora – come riporta il sito della Divisione, in vista del prossimo turno – è tutta per il sorteggio di Nyon: evento che si terrà il prossimo 9 dicembre, quando i marchigiani conosceranno quindi l’avversario che il destino gli riserverà fra le migliori 32 squadre di futsal d’Europa.

TITOGRAD-ITALSERVICE PESARO 0-6 (0-4 p.t.)

TITOGRAD: Despotović, Efovic, Milicic, Adzic, Obradović, Drašković, Perošević, Spasojević, Nikolic, Barović, Vidaković, Pejovic, Sekulić. All. Milašević

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Fortini, Honorio, Canal, Marcelinho, Ciappici, D’Ambrosio, Tonidandel, Salas, Borruto, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, Guennounna. All. Colini

MARCATORI: 1’58’’ p.t. Marcelinho, 8’02’’ De Oliveira, 12’43’’ Borruto, 14’46’’ Canal, 00’12’’ s.t. Fortini, 7’41’’ Honorio

AMMONITI: Efovic (T)

ARBITRI: Bogdan Valentin Hanceariuc (Romania), Liviu Dumitru Chita (Romania), Vladimir Sakovic (Montenegro) CRONO: Drazen Vukcevic (Montenegro)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE 2020-21

TURNO PRELIMINARE (gara unica)

Vytis (Lituania)-Hammarby (Svezia) 3-1

Gentofte (Danimarca)-Leo (Armenia) partita annullata

Record Bielsko-Biała (Polonia)-Swansea University (Galles) 6-0

Accs (Francia)-Stella Rossa Belgrado (Serbia) 7-3

Pristina (Kosovo)-Tirana (Albania) 3-0

Omonia (Cipro)-PYF Saltires (Scozia) partita annullata

Charleroi (Belgio)-Lynx (Gibilterra) 13-1

Petro-w (Lettonia)-Lučenec (Slovacchia) 3-4 dts

Kherson (Ucraina)-Rosario (Irlanda del Nord) 28-1

Tbilisi State University (Georgia)-Berettyóújfalu (Ungheria) 3-4

AEK Atene (Grecia)-Araz (Azerbaigian) 7-6 dtr

Viten Orsha (Bielorussia)-Cherno More (Bulgaria) 7-0

Allstars (Austria)- Luxol St.Andrews (Malta) 2-6

Utleira (Norvegia)-Hovocubo (Olanda) 0-11

Hohenstein Ernstthal (Germania)-Piyalepaşa (Turchia) 6-2

Encamp (Andorra)-FC Salines (Bosnia-Erzegovina) 3-10

Titograd (Montenegro)-Italservice Pesaro (Italia) 0-6

Chrudim (Repubblica Ceca)-Akaa (Finlandia) 2-1

MNK Olmissum (Croazia)-Viimsi (Estonia) 9-1

United Galati (Romania)-Dolphins Ashdod (Israele) 1-0

Differdange (Lussemburgo)-Londra Helvecia (Inghilterra) 4-0

Shkupi (Macedonia)-Blue Magic Dublino (Irlanda) h 19.45

in neretto le qualificate

Qualificate di diritto ai sedicesimi

Barcellona (Spagna, squadra detentrice), Inter (Spagna), Sporting Lisbona (Portogallo), Kairat Almaty (Kazakistan), Benfica (Portogallo), KPRF (Russia), TTG-Ugra (Russia), Aktobe (Kazakistan), Dobovec (Slovenia)

Calendario

Sedicesimi: 12–17 gennaio (Sorteggio: 9 dicembre)

Ottavi: 16–21 febbraio (Sorteggio: data da confermare)

Final Eight (quarti di finale, semifinali, finale): aprile/maggio, date da confermare

