Calcio a 5, Serie A: rese note le prime date sui recuperi

Obiettivo: tornare in pari al più presto. Mentre la Serie A di calcio a 5 prosegue nel suo programma, la Divisione ha reso note le date per i recuperi di alcuni match rinviati in queste prime giornate della stagione 2020/2021 comunicando contestualmente l’anticipo di una gara dell’ottava giornata.

Gli incontri in questione sono Lido di Ostia-Pescara (da disputarsi il 4 novembre alle ore 16, come recupero della seconda giornata), Acqua & Sapone-Aniene (da disputarsi il 6 novembre alle ore 20, come recupero della seconda giornata) e infine Italservice Pesaro-Signor Prestito CMB Matera (da disputarsi il 7 novembre alle ore 16, come anticipo dell’ottava giornata).

Loading...

Loading...

Qualche squadra si sottoporrà quindi a un doppio turno in questa settimana, mentre altre si verranno incontro per evitare di trovarsi ad affrontare un calendario “a singhiozzo”.

Giova ricordare infine che in testa alla classifica – con 8 punti in 4 partite – c’è la Feldi Eboli, tallonata proprio dalla coppia Pesaro e Matera, che si affronterà fra tre giorni.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Divisione Calcio a 5